История Пензы: Как второе имя Феликса Дзержинского помогло ему в жизни

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Феликс Дзержинский не имел прямых связей с Пензой, тем не менее главного чекиста страны в городе уважали. А в 80-х годах прошлого века недалеко от Дворца культуры железнодорожников в честь него был установлен гранитный памятник.

При рождении Дзержинский получил второе имя Щасны, что в переводе означает «счастливый». И действительно, фортуна сопровождала его всю жизнь.

Еще 18-летним юношей Феликс Эдмундович вступил в литовскую социал-демократическую организацию. Он вел пропаганду среди рабочих махорочного завода, сколотил кружок, однако кто-то из своих выдал его. Дзержинского приговорили к ссылке, однако по дороге к месту заключения один из жандармов уснул, и революционер сбежал, уплыв на лодке в город Вильно.

Прозвище «Железный Феликс» также связано со счастливым стечением обстоятельств. Однажды через окно в кабинет к Дзержинскому влетела ручная граната. Чекист не растерялся и моментально спрятался в непробиваемом стальном сейфе. Снаряд разнес в щепки все помещение, но революционер чудом остался жив. За невероятное спасение соратники по партии прозвали его Железным.

Сам теракт сильно изменил отношение Дзержинского к окружающим. Как-то после этого неудачного покушения он на одном из заседаний сказал: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка».