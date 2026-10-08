История Пензы: Георгий Плеханов чудом избежал каторги и создал «Черный передел»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первую марксистскую организацию в России организовал не Ленин, а Георгий Плеханов, в честь которого названа одна из пензенских улиц. В 1883 году он создал кружок «Освобождение труда» - прообраз социалистической партии.

Революционер родился в Тамбовской губернии в семье убежденного крепостника штабс-капитана Валентина Плеханова. Одна из его дочерей говорила, что он напоминал старого князя Болконского по прозвищу «прусский король» из «Войны и мира».

Вопреки всему, сын стал придерживаться противоположных взглядов. Уже в 20 лет Георгий Плеханов вступил в народническую организацию «Земля и воля», участвовал в стачках и демонстрациях, едва не заработав себе путевку на каторгу.

Однажды во время митинга революционера арестовали жандармы. За выкрики про свержение монархии ему грозил большой срок, но выручили соратники по партии. Друг Николай Тютчев незаметно подсунул Плеханову свой паспорт. Сотрудники правопорядка, увидев знаменитую фамилию, решили отпустить революционера.

В 1879 году Георгий Валентинович создал радикальную организацию под названием «Черный передел». Плеханов предлагал отменить помещичье землевладение и устроить аграрную революцию. Впрочем, совершить намеченное ему так и не удалось - более того, Плеханову вообще пришлось бежать за границу.