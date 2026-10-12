История Пензы: Бывший пустырь стал местом жительства пензенской элиты

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несмотря на то что улица Лермонтова находится в историческом центре города, к старейшим она не относится. Улица появилась только в 20-х годах XIX века как узкая дорога, ведущая к училищу садоводства. А задолго до того в нижней ее части был огромный пустырь, отделявший крепость от Пешей слободы.

С организацией в городе первого в Российской империи учебного учреждения аграрного профиля дорогу привели в порядок, огородили колышками и по обочинам проложили деревянные тротуары.

Поскольку улица образовалась благодаря училищу, ее стали называть Садовой. Со временем округа превратилась в аристократический район. Здесь селились дворяне, богатые купцы и высокопоставленные чиновники. Тут же почти напротив находилась линия присутственных мест - средоточие губернской администрации.

Особый статус улице Лермонтова придавало и другое обстоятельство - почти все здания здесь были каменными. В 1918 году, после того как отгремело восстание чехословацкого корпуса, здесь некоторое время располагался морг, где хранили неопознанные трупы. И тут же вскоре появилось кладбище для тех, кто встал на пути ветеранов Первой мировой, - чехословацких легионеров.

Одно время участок между НИИ и Советской площадью назывался Пулеметкой, поскольку в 1-м доме размещалось пулеметное училище.