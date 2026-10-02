История Пензы: Что связывало Суворова с городом и где была 2-я улица

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Современная улица Суворова образовалась в Пензе еще в начале XVIII века. Тогда она была несколько короче, чем сегодня. А имя полководца ей присвоили уже в советские времена. Улицу переименовали не только в знак уважения к победам великого военачальника.

Александр Васильевич, будучи крупным пензенским помещиком, владел селом Маровка, относящимся тогда еще к Мокшанскому уезду. По некоторым данным, туда он нередко приезжал со своей молодой супругой Варварой Прозоровской.

Семья у них не складывалась. Дочь потомственного дворянина была младше Суворова на 3 десятка лет. Поначалу она всюду следовала за мужем, следствием чего стали 2 выкидыша. Чуть позже все у них окончательно разладилось. Прозоровская открыто изменяла генералиссимусу, о ее любовных похождениях говорила вся столица.

Не выдержав такого отношения к себе, Александр Васильевич подал прошение на развод Екатерине II. Однако императрица неожиданно решила дистанцироваться от проблем своего любимца и заявила, что подобными делами в первую очередь должна заниматься церковь.

Суворов в итоге бросил гулящую жену. Удивительно, но Прозоровская всячески пользовалась именем бывшего супруга. Не проработав ни дня в жизни, она смогла обеспечить себе достойную старость.

В XIX веке современная улица Суворова называлась Старо-Кузнечной. Это название она носила до Октябрьской революции. В 1919 году квартал переименовали в честь Петра Кропоткина. Революционера прославил трактат о безгосударственном коммунизме. Однако имя деятеля не прижилось. В 1950 году улице присвоили ее современное название. Между прочим, будущая улица Куйбышева в Пензе в начале XX века также называлась в честь Суворова.