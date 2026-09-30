История Пензы: Игорь Кио не смог исполнить легендарный трюк в цирке на Плеханова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза уже более десятка лет живет без собственного стационарного цирка. Новое здание на улице Плеханова, 13, возводится уже долгие годы, и о прежнем советском облике цирка здесь уже ничего не напоминает.

Раньше учреждение культуры было одной из визитных карточек Пензы. Здесь выступали такие звезды, как Юрий Никулин, Тереза Дурова, Олег Попов и многие другие. Само здание возвели в 1965 году. Во время строительства возникло множество трудностей, связанных с ландшафтом улицы Плеханова: в сильно заболоченном районе цирк постоянно подтапливало.

«Когда я прибыл на новое место работы, я был в шоке, - рассказывал директор учреждения Николай Жидков. - Под манежем квакали лягушки, а летом появлялись комары».

Из-за особенностей ландшафта в Пензе не смог выполнить уникальный фокус с исчезновением иллюзионист Игорь Кио. Во время исполнения номера артиста на глазах у зрительного зала накрывали одеялом, а затем через несколько секунд срывали покрывало, под которым Кио неожиданно исчезал.

Весь трюк заключался в том, что иллюзионист просто спускался под манеж. Однако, увидев, куда предстоит нырять, Кио отменил трюк. Пришлось развлекать публику другими номерами.

Случались в этом цирке и инциденты. Так, во время гастролей звезды фильма «Полосатый рейс» Маргариты Назаровой врачи психиатрической больницы заподозрили у нее шизофрению. Дрессировщица закатила жуткий скандал, но позднее психические отклонения подтвердились.