История Пензы: Пензенцев обеспечили дешевым жильем

09.01.2025 | 07:50

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Провинциальные российские города похожи друг на друга как две капли воды. Это обусловлено тем, что районы застроены типовыми многоэтажками. Панельные дома, облицованные мелкой белой плиткой, стали символом эпохи застоя.

9-этажные здания начали возводить в середине 60-х годов прошлого века. Их разрабатывали на смену отжившим свое хрущевкам. В те времена действовало постановление Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», из-за чего все брежневки и похожи друг на друга будто братья-близнецы.

В Пензе возведение жилых домов нового типа шло стахановскими темпами. Некоторые районы сплошь состоят из многоэтажных панельных «коробок». Квартиры в них мало чем отличаются от хрущевок - архитекторы лишь увеличили кухню и сделали раздельный санузел. Коридор при входе остался таким же узким и коротким.

Зато людей обеспечили жильем. В 1979 году Советский Союз установил мировой рекорд, сдав в эксплуатацию 1,5 млрд квадратных метров. Таким образом 162 млн человек на одной шестой части суши получили отдельные квартиры. Почти половина из построенного пришлась именно на брежневки.

Принято считать, что такой вид домов возводили при Леониде Ильиче, однако первые здания такого типа начали строить еще при Хрущеве. Аналогичным образом в эпоху Никиты Сергеевича продолжали возводить сталинки.