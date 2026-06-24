История Пензы: Сто постояльцев «божьего дома» загнали власти в кабальный кредит

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Богадельня в старой России - это больше, чем приговор. Попасть туда никто не мечтал, но бездомные, больные и малоимущие находили спасение именно в «божьих домах». В Пензе один из самых крупных действовал на Троицкой (ныне Кирова, 52).

Учреждение организовали в сентябре 1869 года. Для размещения богадельни городская управа специально выкупила здание у купца Ивана Кокушкина, причем в кредит под баснословные проценты - 600 рублей в год.

В итоге на содержание богадельни у властей денег не нашлось, но за определенные льготы ее согласился взять на свой баланс Общественный банк. В первый год работы дом принял 45 постояльцев, в основном стариков, а уже в следующем, 1870-м, количество призреваемых перевалило за сотню.

Пришлось дополнительно докупать кровати, тумбочки и посуду. Кстати, пища тут была довольно однообразной - щи, каша, иногда вареная рыба. Хотя богадельня находилась на попечении крупного банка, финансирование учреждения все равно было скудным. Городскому голове Федору Швецову пришлось отдельно закупать белье, матрасы, дрова для топки и даже оплачивать месячный абонемент в баню.

В начале XX века в Пензе имелось 7 богаделен. Та, что на Троицкой, называлась Александровской - по фамилии губернатора, при котором открыли.