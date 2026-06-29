История Пензы: Пассажиры первых автобусов падали на поворотах

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Все уже давно привыкли к общественному транспорту, а когда-то автобусы и троллейбусы были для пензенцев большой редкостью, да и нормальных остановок в городе не имелось.

Автобусное движение открыли в Пензе в мае 1926 года, а началось все с курьеза. Для закупки необходимых машин «Автогужтранспорт» отправил в столицу 2 сотрудников. Ничего не понимающие в автомобилях чиновники приобрели у первого попавшегося нэпмана (частного коммерсанта) 2 автобуса по 10 000 рублей каждый.

Когда они вернулись в Пензу, выяснилось: предприниматель их обманул - оказалось, что это старые переделанные броневики «Дорман». Пришлось потратиться еще раз. К счастью, удалось найти 4 «Фиата» и несколько автобусов АМО.

Они ходили по маршруту Пенза-I - Советская площадь - Совбольница - Велозавод. Проезд стоил 10 копеек за 1 остановку, что по тем временам было дорого. При этом номеров маршрутов на машинах не было - вместо них висели разноцветные таблички.

Добираться на автобусах приходилось долго, ведь скорость выше 20 км/ч они не развивали. Но зато маршруты связали отдаленные районы. В первых автобусах ни о каком комфорте и речи не шло - вместо сидений были деревянные лавки без спинок и, естественно, не имелось поручней. При резких поворотах пассажиры даже падали.