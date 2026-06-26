История Пензы: В особняке на Гоголя решалась судьба прибалтийской республики

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны Пенза стала одним из эвакуационных центров. Сюда переводили даже государственные структуры. Так, доме № 40 на улице Гоголя некоторое время размещалось правительство Литвы.

Группа немецких армий «Север» наступала стремительно и, не считаясь с потерями, рвалась к Ленинграду. Уже к июлю Прибалтику фактически захватили, и оттуда стали эвакуировать все, что могли. Правительство Литовской ССР вывезли в Поволжье.

В качестве дома приемов властям республики отдали особняк на улице Гоголя, где они и занимались решением государственных вопросов. Основной проблемой стала забота об эвакуированных соотечественниках. Для многих нужно было выбить жилье и найти работу. Всего в Пензу в годы войны переехало свыше 2 000 литовцев.

Кроме того, правительство старалось наладить связь с антифашистским Сопротивлением и искало добровольцев, готовых пересечь линию фронта и отправиться к партизанам. С осени 1941 года литовцы приступили еще и к формированию национальных воинских соединений. Многие из тех бойцов впоследствии стали кавалерами орденов и медалей Советского Союза.

Правительство Литвы работало в Пензе всего 2 года. В 1943-м наконец-то нашли для них отдельное здание в Москве и весь кабинет министров (или, как тогда говорили, наркомов) переехал в советскую столицу.