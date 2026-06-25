История Пензы: Уничтоженный кочевниками богатый храм не уступал Спасскому собору

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи в Пензе церкви стояли практически на каждом шагу. На современной улице Кирова и прилегающей к ней территории размещались сразу 3 храма: Спасо-Преображенский, Троицкий и Духосошественская церковь (рядом с нынешним Домом молодежи).

Первое упоминание о церкви встречается еще в летописях от 1677 года. Она была приходским храмом конных казаков и занимала небольшую территорию в нескольких километрах от крепости. Вероятно, далекое расположение и сыграло с ней злую шутку.

В 1680 году на город обрушились орды крымских татар. Кочевники сожгли близлежащие слободы, а затем подпалили и Духосошественскую церковь. К восстановлению храма на Нижне-Посадской улице первопоселенцы приступили только через 2 года. К середине XVIII столетия церковь не уступала по красоте главным соборам Пензы.

Блистал величием и интерьер - позолоченные иконостасы, киот ручной работы. У храма были состоятельные покровители, в основном купцы и дворяне. Лица благородных сословий дарили священнослужителям колоссальные суммы, доходившие до 1000 рублей (в пересчете на современный курс - почти 1 млн). Наверное, поэтому в убранстве Духосошественская церковь ничуть не уступала даже Спасскому собору.

При храме работала и церковная лавка - она находилась на перекрестке современных улиц Горького и Кирова. И все эти религиозные учреждения снесли еще в середине прошлого века.