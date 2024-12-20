История Пензы: Бывший градоначальник пробился в Госдуму

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
В районе Севера существовала улица с безликим названием Дальняя. В эпоху царской России квартал переименовали в честь городского головы Николая Евстифеева.
Округа начала застраиваться еще в конце XIX века и активно развивалась благодаря Московско-Казанской железной дороге. Вскоре ее включили в состав Пензы и присвоили имя городского головы Евстифеева.
В свое время это был весьма известный человек, немало сделавший для нашего края. Будучи крупным предпринимателем, Николай Тимофеевич активно участвовал в общественной жизни региона. В частности, во время голода, разразившегося в 1891 году, он бесплатно поставлял в магазины хлеб, который раздавался всем обездоленным.
Кроме того, Евстифеев потратил значительные средства для открытия народной чайной и библиотеки им. Лермонтова. В 1891 году он занял должность городского головы и пробыл на этом посту 15 лет.
Николай Тимофеевич состоял в числе тех, кто продвигал идею обустройства трамвайной линии в Пензе и даже нашел спонсоров в Петербурге. Однако его проект по ряду разных причин не был поддержан губернатором.
В 1907 году Евстифеев подался в большую политику и стал депутатом Госдумы III созыва от партии октябристов, где возглавлял влиятельный финансовый комитет. Скончался Николай Тимофеевич в 1913 году.
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