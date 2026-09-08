История Пензы: В доме бывшего главы полиции открылся уникальный музей

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если сегодня спросить у пензенцев, что находится в здании на Кирова, 11, любой ответит: Музей одной картины. Но если предложить рассказать, что тут было до него, многие наверняка растеряются. История этого дома по-своему уникальна.

Она начинается с судебной тяжбы 1828 года. Некто Василий Гладков, купив землю в районе крепостного вала, обнаружил, что на ней стоят самовольно возведенные дома. Естественно, законный владелец потребовал все снести.

Суды длились несколько лет, в итоге уставший Гладков продал участок голландской подданой Дюморанд. Иностранка энергично взялась за дело, и вскоре суд вынес решение в ее пользу. На своей территории барыня построила вместительный деревянный дом. В 1875 году усадьбу продали дворянам Николаевским, которые и возвели каменное строение, где сегодня размещается Музей одной картины. Деревянный дом голландки Дюморанд в 1908-м заняла главная тюремная инспекция.

Секретарь обкома Георг Мясников считал музей бывшим домом почтмейстера, но владевший им Алексей Николаевский к 1864 году дослужился до полицмейстера. Так что это строение принадлежало главе губернского, как сейчас говорят, УМВД, а не начальнику пензенской почты.

Единственный в мире Музей одной картины открыли здесь 12 февраля 1983 года. В разное время здесь выставлялись работы Виктора Васнецова, Ильи Репина, Алексея Саврасова, Василия Сурикова и других знаменитых художников.