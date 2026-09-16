История Пензы: На колесе обозрения в Комсомольском парке катали картошку

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До конца 50-х годов прошлого века в Пензе был всего один крупный парк - им. Белинского на Западной Поляне. Но в эпоху строительного бума власти приняли решение озеленить город и организовали в Заводском районе Комсомольский парк.

В те времена микрорайон представлял собой округу, напичканную фабриками, домнами, трубами, из которых валил густой дым, и кирпичными бараками. Зеленых уголков в этом районе было очень мало. Потому будущий парк решили разместить в самом сердце Заводского.

Идеальное место нашлось между улицами Циолковского, 9 Января и Крупской. Вскоре территорию засадили могучими вязами, стройными березками и другими деревьями. А кроме того, в сквере установили электроаттракционы, названия которых наверняка у многих вызовут ностальгию по былым временам.

В парке можно было прокатиться на «Орбите», «Ветерке», «Ромашке» или, почувствовав себя капитаном морского судна, смело прыгнуть в небольшие кораблики. Билеты стоили считаные копейки, отдохнуть здесь мог позволить себе даже школьник. А с конца 60-х в парке начали устраивать танцевальные вечера. Выступали в «Комсомольском» и первые пензенские рок-группы.

Комсомольский парк удивителен и еще одним фактом: именно здесь было установлено первое в Пензе колесо обозрения. Его тестировали необычным образом, положив на сиденья положили мешки с картошкой. Убедившись, что конструкция выдерживает тяжелый вес, на аттракцион стали пускать людей.