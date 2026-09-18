История Пензы: Улицу Цеховую переименовали в честь космонавта Беляева

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 30-х годах прошлого века от завода «Пензхиммаш» до нынешнего проспекта Победы пролегала улица Цеховая, на которой в основном жили рабочие ЗИФа. В 1965 году ее переименовали в честь космонавта Павла Беляева.

Как и все первые советские покорители космоса, он начинал карьеру в военно-воздушных силах. Правда, в отличие от многих, Павел Иванович был ветераном боевых действий. В 1945 году Беляев служил в истребительном авиаполку 12-й штурмовой дивизии. В ее составе он сражался против японских милитаристов.

После войны Павел Иванович перебрался в Москву. В столице он узнал, что проводится набор на сверхдальние полеты на околоземной орбите. Парень решил испытать свои силы и не прогадал. Так он оказался в числе первых космонавтов Советского Союза.

Павел Иванович учился вместе с Гагариным, Титовым, Хруновым и другими знаменитостями. Звездный час Беляева настал 18 марта 1965 года. С борта корабля «Восток-2» впервые в истории человек вышел в открытый космос. Командовал операцией Павел Иванович. Однако во время приземления случилось чрезвычайное происшествие - отказала автоматика. Космонавты уже мысленно попрощались с жизнью, но Беляев сориентировался и вручную посадил судно на землю.

Удивительно, но его считают народным героем не только в России, но и в Монголии. А во Вьетнаме, где Беляев вообще ни разу не был, ему даже присвоили звание Героя Соцтруда.