История Пензы: Ударные стройки времен СССР оставили след на карте города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе были десятки так называемых строек века. В разное время люди сооружали гидроэлектростанции, морские каналы, огромные заводы и многое другое. Как утверждала советская пропаганда, все это делалось ударными темпами. В честь самоотдачи, а порой и самоотверженности наших предков названа и одна из пензенских улиц.

Несмотря на, казалось бы, успешную политику НЭПа, государство продолжало еще больше опускаться в кризис. На одном из заседаний Сталин произнес: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Слова вождя народов восприняли как призыв, и вскоре был составлен первый 5-летний план. Поскольку в стране не хватало финансов, порой люди работали на чистом энтузиазме. Так, вручную возводили цеха будущего «Уралвагонзавода», знаменитой Магнитки, где ныне плавят металл и добывают ценную руду, а также корпуса автогигантов ЗиС и АЗЛК.

В 30-е годы выдал первую продукцию и Сталинградский тракторный завод. В то же время в США началась Великая депрессия. Посольство СССР развернуло грандиозную рекламную кампанию. Дипломаты утверждали, что могут помочь с трудоустройством любому американскому рабочему. В Советский Союз на стройки века приехали сотни специалистов. Вот только назад вернулись немногие.

Фактически большинство предприятий заранее возводились под военные нужды - тот же завод им. Фрунзе выпускал снаряды, мины и гранаты. Другое дело, что Сталин ожидал войну позже, а не в 1941-м.