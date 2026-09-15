История Пензы: Как 1-я горбольница стала главным госпиталем и роддомом

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

С середины 20-х годов прошлого века власти стали активно застраивать новый район, который позже получил название Заводской. В короткий срок были возведены фабрики и заводы, детские сады и школы, а затем очередь дошла и до госпиталей. Так здесь появилась городская больница № 1.

Ее возвели в апреле 1938 года, на тот момент она считалась одной из самых современных во всем городе. При больнице работали хирургическое, терапевтическое, детское, родильное и гинекологическое отделения. Учреждение здравоохранения обслуживало не только жителей Заводского района. В те времена лечебные заведения можно было по пальцам пересчитать, потому сюда приезжали за медицинской помощью и из села Арбеково, и с так называемого микрорайона Городок.

В годы Великой Отечественной войны 1-я горбольница превратилась в госпиталь для бойцов Красной армии. Дополнительно врачи развернули отделения по лечению малярии, дизентерии и легочного туберкулеза. Бывало, что страшное заболевание солдаты подхватывали в сырых окопах на фронте.

После победы над Германией в учреждении началась коренная реорганизация. К примеру, родильное отделение превратилось в одно из центральных в Пензе. Всего за его историю там появилось 125 000 малышей.

На первомайских демонстрациях, когда все предприятия должны были оригинально украшать колонны, врачи 1-й больницы шли на хитрость и нередко стилизовали «Волги» и уазики под старые кареты скорой помощи.

В 2014 году городская больница № 1 была реорганизована. Согласно постановлению «О реорганизации и переименовании отдельных государственных учреждений здравоохранения», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1» реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская городская клиническая больница № 5».