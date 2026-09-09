История Пензы: 4 брата с пензенской «Рублевки» XVIII века творили что хотели

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В конце XVIII века у пензенской знати считалось престижным селиться напротив бывшей крепости, вверху улицы Кирова (тогда Троицкой). Во-первых, отсюда открывался живописный вид на засурские степи, а во-вторых, неподалеку жил глава региона.

По воспоминаниям современников, квартал слыл своего рода местной Рублевкой: здесь селились только сливки общества. Например, один из первых владельцев усадьбы, на месте которой стоит дом № 15, вице-губернатор Иван Долгорукий писал о своих соседях: «Неподалече жили 4 родных брата, из которых один служил председателем уголовной палаты, другой - прокурором, третий - советником винной экспедиции, четвертый являлся помещиком. Можно себе представить, как они были сильны в местном правительстве, посему творили в губернии все, что хотели».

Еще одним известным владельцем дома стала графиня Елизавета Карлсгоф. Потрясающая красавица была лично знакома с Пушкиным, Крыловым и Денисом Давыдовым. Елизавета Алексеевна была почетным гостем на любом светском мероприятии. За броской внешностью скрывалась жуткая неприязнь к Западу.

«Мой рано скончавшийся отец ненавидел французов, - вспоминала наша землячка, - я унаследовала это чувство и не могла простить им двенадцатого года».

Помимо Карлсгоф, в том же доме долгое время жила княгиня Екатерина Оболенская, чей род восходил к черниговским князьям.