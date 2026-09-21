История Пензы: Рабочих заводского района вдохновлял памятник Ленину

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если бы пензенцы из XIX века оказались в нашем времени, они пришли бы в полное недоумение. И нет, не только из-за разных технических новинок: в городе стоит множество памятников Владимиру Ильичу Ленину - по законам Российской империи уголовнику и рецидивисту. Один из монументов находится рядом с 1-й горбольницей у пересечения улиц Гагарина и Ударной. Памятник был установлен для вдохновения рабочих. Также он символизировал промышленное развитие региона того времени.

Свой первый уголовный срок будущий вождь мирового пролетариата получил в 1895 году. Судили его за организацию незаконного марксистского кружка и приговорили к 1 году лишения свободы. Ленин оказался невероятным оптимистом и, в отличие от своих подельников, заключение воспринял с улыбкой на лице.

Петербургские «Кресты» он называл санаторием и каждый день делал в камере зарядку. Тогда же Владимир Ильич научился хитрым образом передавать письма на волю, гласят народные предания. Остроумная манипуляция заключалась в следующем. Во времена Российской империи в рацион заключенных обязательно входили хлеб и молоко. Ленин лепил из мякиша чернильницу, но вместо пасты использовал именно молоко. Текст быстро высыхал, чернила становились невидимыми, чтобы прочесть письмо, нужно было осторожно нагреть его над свечой или лампой.

Жандармы об этом не догадывались и пачками передавали странные конверты, где на огромном листе бумаги главное было скрыто между строк. Но происходили и казусы.

«Неудачный день сегодня был, - как-то на свидании признался родным Ленин, - 6 чернильниц пришлось съесть, чтоб не заметили».

На этот приключения Ленина не закончились. В 1897 году он получил 3 года ссылки в Сибирь - в культовое ныне село Шушенское.