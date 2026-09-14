История Пензы: Улица Крупской хранит память о несчастной любви

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Крупской единственная в Пензе названа в честь жены партийного деятеля. Но как женщина супруга Ленина была несчастлива, к концу жизни их отношения окончательно остыли.

С Ульяновым она познакомилась на одном из заседаний петербургских марксистов. В молодости Крупская в достаточной мере обладала обаянием, стройная красавица сразу привлекла внимание будущего вождя мирового пролетариата.

В первые годы брака Надежда Константиновна души не чаяла в муже и даже последовала вслед за ним на каторгу. Там у нее начали проявляться первые признаки базедовой болезни, которые сильно изуродовали внешность девушки.

Крупская до слез переживала из-за обрушившегося на нее недуга. В итоге заболевание щитовидной железы лишило ее счастья материнства - она навсегда потеряла возможность завести детей. Надежда Константиновна перестала следить за собой и к 20-м годам превратилась в располневшую женщину, какой ее и привыкли видеть на фотографиях в учебниках.

Некоторые современники отмечали, что у Крупской был скверный характер. К примеру, по ее наветам едва не расстреляли Чуковского. Его стихи она называла «глупой мутью» и пыталась запретить печатать их для детей.