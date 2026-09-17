История Пензы: 100 лет улице Комсомольской и куда исчезли две другие

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка многие помнят поговорку «Партия сказала: «Надо!» - комсомол ответил: «Есть!». И действительно, во времена Советского Союза ВЛКСМ считался первой опорой коммунистической партии. А в Пензе в честь этой организации была названа одна из улиц. Произошло это в 1926 году.

Ленинским комсомол стал только в 1924 году, до того назывался РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи. Но в Пензенской губернии в первые годы своего существования он популярности не получил. На тот момент в нашем крае насчитывалось всего 2 600 комсомольцев.

Наладить какую-либо работу члены регионального отделения РКСМ не успели. В 1919 году из-за тяжелой обстановки на Южном фронте в армию забрали 350 человек, чуть позже еще 900 отправили воевать против барона Врангеля. Однако для многих наших земляков комсомол стал первой ступенькой на пути к власти. К примеру, будущий секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству Федор Кулаков в молодости был членом ВЛКСМ.

Организация открыла дорогу в лучшую жизнь тысячам юношей и девушек. Правда, платить за это приходилось дорого: бесконечные стройки века, освоение целины и работа в колхозах отнимали много времени и сил. Но то была совершенно другая эпоха - время революционной романтики и энтузиазма.

Комсомол распустили после августовского путча в 1991 году, когда руководство организации пришло к выводу, что свою историческую роль ВЛКСМ уже давно выполнил.

Примечательно, что еще одна улица Комсомольская в Пензе до 1955 года была в районе Маньчжурии, пока ее не переименовали в честь командира Майкопской кавалерийской дивизии Александра Пархоменко. А еще одна улица Комсомольская располагалась в селе Терновка, которое сейчас является микрорайоном Пензы. Ее назвали Краснодарской в 1978 году, за год до того, как Терновка официально вошла в состав Первомайского района.