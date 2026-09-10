История Пензы: Жестокий самодур и актеры-крепостные Зимнего театра Гладкова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке в Пензе было немного развлечений. Кино еще не существовало, поэтому жители зачастую просто сидели по кабакам, а более просвещенная публика ходила в театры. Один из храмов Мельпомены располагался на месте дома № 1 на улице Кирова.

Раньше здесь стояло каменное здание Зимнего театра. Оно принадлежало надворному советнику Григорию Гладкову, питавшему страсть к драматическому искусству. Профессиональных актеров в театре не было, все роли исполняли дворовые люди - от ямщика до посудомойки.

Тем не менее их игра никого не оставляла равнодушным, о чем писал Белинский: «С каким благоговейным чувством смотришь на этот храм искусства! Снять перед ним шапку как-то стыдно при людях, а оставаться с покрытой головою казалось непростительной дерзостью».

Иного мнения о театре был Петр Вяземский. «Освещение там сальными свечами, - вспоминал поэт, - кажется, поголовное по числу зрителей - на каждого по свечке. Я призвал в ложу мальчика-лакея. Спрашиваю: что за актриса на сцене? Тот равнодушно выпаливает: «Да это Сашка - любовница барина». Директор Гладков - это провонявший чесноком и водкой человек. Говорят, будто после неудачных спектаклей он вымещает зло на собаках, которых велит убивать».

Не лучше отзывался о театре и сын пензенского губернатора Филипп Вигель. Мемуарист вспоминал, как актеры выступали с такими гематомами от рук Гладкова, что синяки было видно даже под толстым слоем грима.