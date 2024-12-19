Сетевое издание|18+|Четверг|19 дек 2024|08:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

История

История Пензы: В районе станции Пенза-IV проложена ветка метро

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка многие пензенцы хотели бы, чтобы в городе появилось метро. И оно уже есть - линия проложена от ТЭЦ-1 в сторону Заводского района.

В середине прошлого века по новому генеральному плану застройки Пензы улицы Саранская, Рылеева, Насосная и Каракозова подверглись радикальной перепланировке.

Однако обновить территорию вокруг станции Пенза-IV не представлялось возможным - мешали железнодорожные пути. Тогда облисполком предложил вместо дороги проложить тут короткую ветку метро. Идею одобрили и, более того, пригласили московских метростроителей.

«Они возвели тоннель точно такой же, как в столице, - рассказывал заместитель председателя облисполкома Владимир Котов, - только без облицовки; даже кабель провели».

Однако работы так и не были завершены. На строительство пусть короткой, но полноценной ветки метро потребовались колоссальные деньги, а союзный центр пензенским властям не помог.

Тоннелю нашли другое применение - через него проложили трубы от ТЭЦ-1. Вероятно, это самый прочный подземный коридор для коммуникаций.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте