История Пензы: В районе станции Пенза-IV проложена ветка метро

19.12.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка многие пензенцы хотели бы, чтобы в городе появилось метро. И оно уже есть - линия проложена от ТЭЦ-1 в сторону Заводского района.

В середине прошлого века по новому генеральному плану застройки Пензы улицы Саранская, Рылеева, Насосная и Каракозова подверглись радикальной перепланировке.

Однако обновить территорию вокруг станции Пенза-IV не представлялось возможным - мешали железнодорожные пути. Тогда облисполком предложил вместо дороги проложить тут короткую ветку метро. Идею одобрили и, более того, пригласили московских метростроителей.

«Они возвели тоннель точно такой же, как в столице, - рассказывал заместитель председателя облисполкома Владимир Котов, - только без облицовки; даже кабель провели».

Однако работы так и не были завершены. На строительство пусть короткой, но полноценной ветки метро потребовались колоссальные деньги, а союзный центр пензенским властям не помог.

Тоннелю нашли другое применение - через него проложили трубы от ТЭЦ-1. Вероятно, это самый прочный подземный коридор для коммуникаций.