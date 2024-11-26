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История

История Пензы: В микрорайоне Маньчжурия готовили солдат

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Маньчжурия - историческая область на северо-востоке современного Китая, а в Пензе так именуют микрорайон на юго-востоке города. Между прочим, название имеет прямое отношение к истории азиатского региона.

В 1904 году власти Российской империи отказались вывести войска из Маньчжурии и Япония объявила войну. Началась мобилизация, которая не обошла стороной и Пензу. Однако для огромной массы призывников в городе не нашлось отдельной тренировочной площадки.

После поисков руководство губернии остановило свой выбор на месте, где сейчас располагается микрорайон. Вскоре здесь разбили палаточный городок, привезли полевую кухню и расчистили поле под стрелковый полигон.

Тут новобранцы тренировались, а после скорой подготовки отправлялись на фронт - защищать интересы Российской империи и отстаивать далекую Маньчжурию.

В итоге к округе приклеилось название области в Китае как знак памяти о тех, кто сложил свои головы на Русско-японской войне 1904-1905 годов. Оно неофициальное, но прижилось и даже спустя 120 лет является уникальным городским топонимом.

Массово застраиваться район начал в советские времена. Здесь появилось множество частных домовладений.

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