История Пензы: Убийца полицмейстера сбежал в Швейцарию

07.11.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несмотря на то что улица Белинского раньше относилась к линии присутственных мест и строго охранялась, на ней случались резонансные преступления. В частности, в 1906 году был убит полицмейстер Дмитрий Кандауров.

Ответственность за теракт взяла на себя боевая группа партии социалистов-революционеров, а непосредственным исполнителем стал некто Виктор Васильев. Эсеры следили за полицмейстером несколько дней и продумывали возможные варианты и пути отхода с места преступления. В итоге решили, что после убийства проще будет уйти одному человеку, нежели привлекать внимание, действуя группой.

В один из январских дней 1906 года Дмитрий Кандауров ехал с рапортом к губернатору. Впереди его кареты медленно двигался обоз с дровами. «Этим и воспользовался убийца, - писали «Губернские ведомости». - Террорист Васильев выпустил три пули, из которых одна попала в руку, другая - в оглоблю, а третья, смертельная, - в спину».

Впрочем, полицмейстер оказался крепким орешком и, истекая кровью, все-таки смог выхватить свой револьвер и крикнуть кучеру: «Догоняй!» Началось преследование. По городским улицам разносились гулкие хлопки от выстрелов наганов, однако Васильеву в соответствии с предварительным планом боевиков удалось уйти.

Извозчик привез на улицу Белинского уже бездыханное тело полицмейстера. А Виктора Васильева позже поймали, и суд приговорил его к каторге. Эсеры помогли сбежать, вскоре он уехал в Швейцарию.