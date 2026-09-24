История Пензы: «Голубь мира» на Западной Поляне отличается от оригинала Пикассо

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Мира находится всего одна городская достопримечательность, зато знакомая практически каждому пензенцу - монумент «Голубь мира». Его установили более 60 лет назад, в 1965 году.

В апреле 1949 года в Париже состоялся I Всемирный конгресс сторонников мира. Делегаты приняли несколько постановлений о разрешении конфликтов дипломатическим путем и составили план недопустимости распространения атомного оружия. По этим вопросам ни у кого разногласий не возникло, но последний пункт повестки единодушной поддержки не нашел.

Люди долго спорили, как же должен выглядеть символ мира. Разработать проект поручили художнику Пабло Пикассо. Он нарисовал на холсте голубку, несущую в клюве оливковую ветвь.

В Пензе скульптура не совсем соответствует первоначальной задумке мастера. Многие даже путают птицу с ласточкой, вспоминая о старом советском гербе. Кроме того, на правом крыле отчетливо видны серп и молот, в то время как на оригинальном изображении Пикассо вообще не стал размещать чьи-либо государственные символы.

По его замыслу образ должен быть аполитичным, но советская пропаганда решила иначе.

Однако остается вопрос, почему именно голубь - птица мира: любому орнитологу известно, что это весьма драчливые птицы.