История Пензы: На Западной Поляне могла появиться статуя Христа

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наслаждаться видами города лучше всего на смотровых площадках. В Пензе их 2: одна находится на улице Кирова, сразу за памятником Первопоселенцу, другая - на Западной Поляне, неподалеку от улицы Мира.

Ее соорудили в конце 60-х годов прошлого века. Идею предложил 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников. Вскоре рабочие «Зеленхоза» расчистили склон от зарослей, выкорчевали старые пни и завезли дикий камень. Из него строители выложили круглую площадку с клумбами.

Детище Мясникова вмиг полюбилось горожанам. Здесь устраивали пикники и романтические встречи под луной, сюда же возили все иногородние делегации и показывали, как стремительно растет и расширяется Пенза. Во время выпускных на Западную Поляну даже в девяностые и нулевые привозили школьников встречать рассвет.

С площадки открывается обзор на северную часть города. Отсюда прекрасно виден завод им. Фрунзе - когда-то гордость столицы Сурского края.

В 2014 году во время визита Владимира Путина в Пензу экс-губернатор Василий Бочкарев передал президенту папку с необычным проектом. Глава региона предлагал установить здесь 52-метровую статую Иисуса Христа и провести спуск от смотровой площадки до улицы Суворова.

Идея так и осталась нереализованной. Более того, спустя годы площадка пришла в полное запустение. Все вокруг заросло, а каменная кладка разрушается. Здесь теперь чаще собираются алкоголики.