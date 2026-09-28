История Пензы: Половина города завидовала первым жителям Западной Поляны

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» - эти строки поэт Сергей Михалков написал в 1935 году. Впрочем, для многих жителей той эпохи они могли звучать как насмешка, поскольку голубое топливо поступало лишь в малую часть домов.

Повсеместно газ стали проводить только в 50-х годах прошлого века. В Пензе одними из первых доступ к этому коммунальному благу получили жители Западной Поляны. Застройку района курировал лично 1-й секретарь обкома Сергей Бутузов, и уже тогда бытовала идея сделать округу одной из самой комфортных для проживания.

С социальной инфраструктурой проектировщики нового микрорайона разобрались, но с голубым топливом было намного сложнее. На тот момент в Пензе вообще не было крупных газораспределительных станций.

В срочном порядке запросили помощь у Казани. Власти Татарской АССР откликнулись, и трест «Татнефтепроводстрой» приступил к возведению стратегического объекта. В 1960 году через Пензу прошел газопровод Саратов - Горький, благодаря чему 6 июля 1961 года природный газ пришел на Западную Поляну.

В тот знаменательный день голубое топливо пустили в квартиры счастливчиков с улиц Попова и Ленинградской. Общая протяженность коммуникаций тогда составляла около 3 километров.