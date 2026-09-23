История Пензы: На Западной установлен памятник «Героям блокадного Ленинграда»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Ленинградская появилась в Пензе в 1958 году, а в 2014-м здесь появился памятник героям блокады Ленинграда, которые 872 дня отражали наступление войск Германии и ее сателлитов.

Мирное население начали эвакуировать из города на Неве в июле 1941 года. Людей вывозили на грузовиках, кораблях и самолетах, но, к сожалению, выполнить план не удалось. 8 сентября кольцо захлопнулось и город оказался в блокаде. Боеприпасы и подкрепление попадали в осажденную цитадель через узкое горлышко по Ладожскому озеру. На оборону Северной столицы мобилизовали даже детей.

«Нас приписали к пожарной команде, - вспоминал наш земляк ветеран Федор Степанов, - дежурили на крышах, рядом стояли бочки с водой и мокрым песком. Если после бомбежки здание загоралось, мы были обязаны тушить его вручную».

Но самым страшным испытанием для ленинградцев, конечно, стал голод. Жителям выдавали по 125 граммов хлеба, выпеченного из опилок вперемешку с мукой. Утолить аппетит этим было невозможно. Зимой с улиц постепенно исчезли животные. Это вызвало небывалый рост популяции крыс и, как следствие, распространение инфекций.

Символом блокады Ленинграда стала «Дорога жизни». Однако было у нее и другое название - «Коридор смерти», поскольку путь пролегал в опасной близости от немецких позиций, откуда нацисты регулярно обстреливали колонны.