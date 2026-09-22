История Пензы: Застройка Арбекова могла начаться раньше Западной Поляны

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Западная поляна - один из самых молодых микрорайонов в Пензе, но город столь стремительно расширяется, что улицы Попова, Мира и Ленинградской сегодня называют старой Западной Поляной. В начале XX века район был еще меньше и заканчивался в районе бывшего ипподрома, а дальше тянулся лес - жилые строения отсутствовали вообще.

В середине прошлого столетия о Западной Поляне в справочнике говорилось: «Совсем недавно здесь ничего не было. За опушкой дубовой рощи простирались большой пустырь да несколько глубоких оврагов. В народе сохранились их названия - Проломный и Поповый. До революции в этих местах проводились нелегальные подпольные массовки и собрания».

Свободную территорию предложил застраивать 1-й секретарь обкома Сергей Бутузов, хотя его заместители настаивали на селе Арбеково. Первый камень в фундамент хрущевки на будущей Ленинградской заложили в 1958 году. Поначалу застраивали только небольшой квадрат, охватывавший территорию близ ипподрома. Затем стали появляться дома на улицах Попова и Мира.

Сразу же возводили и детские сады со школами. Для учеников попутно создавали уникальные спортивные базы и секции. На Западной Поляне работали экскурсионно-туристская станция, секция по радиоспорту и картингу.

В этом же районе каждое лето устанавливали павильоны для областной сельскохозяйственной выставки. Затем руководство города решило отдать этот участок пионерам - так здесь появился детский городок «Спутник».