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История

История Пензы: Легенда об основании Пензы на 100 лет раньше опровергнута

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше высказывалось мнение, что Пенза может быть старше как минимум на 100 лет. По одной из легенд, в районе современных улиц Рабочий Порядок и Урицкого стоял Черкасский острог.

Летом 1552 года Иван Грозный предпринял третий Казанский поход для укрепления восточных границ и расширения Русского государства, направив войска к главному оплоту некогда грозной Золотой Орды.

Путь солдат пролегал через глухие поволжские леса. На ключевых развязках царь приказывал ставить сторожевые оборонительные пункты. Якобы так и появился Черкасский острог. А его гарнизон состоял из черкасских казаков, которые перешли на сторону царя.

Современные историки опровергли достоверность постройки Черкасского острога. Корни этого мифа не более чем народные сказки XIX века.

Но выходцы из Запорожской Сечи за царя действительно сражались. Зачастую черкасы выполняли роль разведчиков. Поговаривали, что они были превосходными шпионами. Одна из легенд гласит, что казаки умели проплывать под водой большие расстояния, дыша через соломенные трубочки. В целом казаки сохраняли свой привычный уклад жизни, носили длинные чубы и ходили в шароварах.

Когда-то в Пензе был большой район Черкассы. Поговаривают, что его назвали в честь осевших в городе казаков. Правда, сегодня эту округу так не именуют даже старожилы.

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