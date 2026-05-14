История Пензы: Простой слесарь из Рамзая стал Героем СССР в мятежном Будапеште

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство пензенцев, носивших звание Героя Советского Союза, получили его в годы Великой Отечественной войны. Но подвиги совершали и позже, например во время Венгерского восстания в 1956 году. В тех боях погиб наш земляк Юрий Бурмистров, в честь которого в Кривозерье позже назвали одну из улиц.

Жизнь Бурмистрова типична для советского подростка тех лет. Он родился в селе Рамзай Мокшанского района в 1934 году. Детство пришлось на военное лихолетье, юность - на голодные 40-е. Единственный вариант добиться чего-то - уехать в город. В 18 лет Юрий устроился слесарем на завод «Электроавтомат», но отработал там всего год, а вскоре юношу забрали в армию.

Как технически грамотного специалиста нашего земляка определили в отдельный механизированный корпус, размещавшийся в Будапеште. Тогда срок службы составлял 3 года. До дембеля парню оставались считаные месяцы, но осенью 1956-го в венгерской столице вспыхнул антисоветский мятеж.

Ночью 24 октября на узел связи, который он охранял, напали повстанцы. К их удивлению, Бурмистров оказался не из робкого десятка. Пензенец открыл по врагу шквальный пулеметный огонь. В ходе боя он оказался отрезан от товарищей, однако продолжал отстреливаться до последнего патрона.

Когда боеприпасы закончились, Бурмистров подпустил венгров к себе вплотную и подорвал их вместе с собой гранатой. Юрий Васильевич навечно занесен в списки своего отдельного мотострелкового полка.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 18 декабря 1956 года за «мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга» гвардии рядовой Юрий Бурмистров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, а также награжден орденом Ленина.