История Пензы: Легенда о «веселой» луже, которая превратила мужиков в «бурлаков»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционные пензенцы были очень предприимчивыми людьми и умудрялись зарабатывать даже на пустом месте. В частности, по легендам, особую прибыль приносило бездорожье в Веселовке.

Асфальт в этой округе появился только в советские времена, а в эпоху царской России по району петляли ухабистые грунтовые дороги. Проехать здесь удавалось с большим трудом, и кареты постоянно застревали.

Если верить старым преданиям, то самая большая лужа находилась неподалеку от одного из кабаков. Не знающие подвоха путники регулярно там вязли, но если простые мужики еще могли вытащить повозку из грязной жижи, то дворяне лезть в грязь не спешили.

Это заметили местные жители и быстро сколотили свою спецбригаду. К кабаку они ходили как на работу и просто ждали, когда в яме застрянет очередная карета, а затем предлагали свои услуги в качестве «бурлаков», причем за немалую сумму.

Отчаявшимся горожанам ничего не осталось делать, как соглашаться на все их условия. Так местные мужики, вместо того чтобы засыпать яму, стали углублять ее еще дальше. В итоге жадность их сгубила: извозчики стали объезжать сложное место другой дорогой.

Кстати, якобы из-за той лужи и произошел топоним «Веселовка». Пензенцы именовали район «веселеньким», со временем шутливое прозвище трансформировалось в неофициальное название. Но это лишь одна из версий.