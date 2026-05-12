История Пензы: Судьба епископа, освящавшего храм в Веселовке, сложилась трагически

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

От былого пригородного села Веселовка остается все меньше и меньше. Да, частные дома здесь еще стоят, но рядом растут ряды многоэтажек. Единственная архитектурная достопримечательность - церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В старые времена город был поделен на приходы, точно так же как сегодня на административные районы. У каждого храма имелись свои прихожане, деревня Веселовка относилась к Введенской церкви, которая раньше стояла в Пешей слободе (между нынешними улицами Куйбышева и Свердлова). Ходить туда людям было неудобно - слишком далеко.

В итоге в поселке было решено построить свой храм. Проект здания в старинном русском стиле разработал архитектор Алексей Эренберг. Церковь торжественно заложили 27 июня 1899 года при огромном стечении народа, пригласили даже губернатора Александра Адлерберга. Тот, впрочем, утомил всех своими пафосными речами о духовном воспитании подрастающего поколения.

Строительство храма затянулось на долгие годы - первый престол сдали только в 1906-м. Кстати, его освящал епископ Тихон Никаноров, которого позже возвели в сан священномученика. Архиерея повесили по приказу атамана Шкуро на воротах Благовещенского монастыря.

В советские годы храм был закрыт. Первую службу за несколько десятков лет здесь провели на Пасху в 1996 году. На тот момент в интерьере сохранились лишь старые росписи на куполе.