История Пензы: На организацию трамвайной линии не хватило денег

28.10.2024 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе несколько раз пытались открыть трамвайное движение, причем еще задолго до советской власти. Главный мост должен был связать набережную реки Пензы с правым берегом.

Переправу планировали возвести приблизительно в том месте, где сегодня находится монумент «Росток». К делу власть подошла основательно: состоялось несколько заседаний, по итогам которых из бюджета выделили деньги на строительство трамвайной линии.

В мае 1898 года был подписан предварительный контракт со столичным инженером Дени. Тот предлагал провести железобетонный мост и заодно протянуть электричество, дабы переправа освещалась ночью. Однако смета на строительство повергла губернскую администрацию в шок.

На все работы предстояло потратить несколько сотен тысяч рублей - по тем временам это колоссальные деньги. Тогда, пытаясь снизить стоимость, депутаты городской думы внесли множество изменений в проект. Инженер Дени с поправками не согласился, взял неустойку и отказался от работы.

Впрочем, план создания трамвайной линии не канул в Лету. Его постоянно видоизменяли и обсуждали. Более того, администрация даже ездила в Петербург заранее присмотреть трамваи.

Возведению, как тогда говорили, городской железной дороги помешал рельеф Пензы. Город стоит на холмах, а это сильно ограничивает возможности движения трамвая. Так проект и закрыли.