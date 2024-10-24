История Пензы: Сура вытеснила Пензу из ее русла

24.10.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Мы привыкли, что Сура практически ровной линией течет через весь город. Однако в старые времена все было иначе, она извивалась и кружилась, а часть микрорайона Маяк и вовсе находилась под водой.

Кроме того, Сура была гораздо полноводнее и намного шире. В свое время она даже вытеснила из русла реку Пензу, на который был основан город. Перемены произошли в 1945 году, когда прорвало Куриловскую плотину и начался страшный потоп. В результате бушующие потоки воды изменили пейзаж.

Старое русло Суры находится в микрорайоне Маяк, хотя сегодня этот ручей трудно назвать рекой. При желании тут можно найти места, которые легко преодолеть вброд. А ведь когда-то от уровня воды в Суре зависело производство некоторых крупных фабрик, например писчебумажной.

Вода приводила в действие механизмы завода, заставляя шестеренки крутиться и измельчать древесину. Водилась тут и рыба - по воспоминаниям современников, можно было поймать даже осетра. Однако уже в середине прошлого века после происшествия на Куриловской плотине Сура стала мельчать, а с появлением водохранилища в районе Золотаревки уровень подъема реки и вовсе начал контролировать человек.

Все это относится лишь к старому руслу Суры. Новое, которое проходит по бывшей реке Пензе, достаточно полноводное и широкое.