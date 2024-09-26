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История

История Пензы: Предприниматель сколотил состояние травя пензенцев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как и сегодня, в дореволюционное время центр города пестрел яркими вывесками различных магазинов. Не стала исключением и Предтеченская улица (ныне Бакунина). В доме № 56 размещалось табачное заведение купца Карташова.

Само здание возвели в начале XIX века - это одно из старейших строений в Пензе. В 1814 году дом приобрел в рассрочку губернский секретарь Иван Афанасьев. Он сразу внес треть суммы в размере 850 рублей, но через месяц отчего-то бросил все дела в Пензе и уехал в другой город. В результате решением суда здание вернули прежнему владельцу.

Следующим покупателем купец Семен Карташов. Он достроил 2 каменные кладовые, конюшни, а на заднем дворе возвел баню и сараи.

Семен Лукьянович сколотил огромное состояние на вредной привычке людей - курении. В своем доме на Предтеченской коммерсант торговал табаком. Еще один его магазин находился на Московской.

Прибыльный бизнес Карташова перешел по наследству к его детям, а от них к внукам. Потомки предпринимателя расширили дело и в начале XX века торговали уже не только папиросами, но и трубками, спичками, пепельницами и даже специальными машинками для нарезки бумаги и картона.

Какое-то время в другой части здания на Предтеченской, 56, размещался продуктовый магазин. В ассортименте имелись свежие окорока, колбасы, сосиски и другие мясные изделия.

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