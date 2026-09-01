История Пензы: Крепостной вал спасал город от кочевников

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 80-х годах прошлого века на улице Кирова возвели стилизованный крепостной вал. Похожий когда-то служил пензенским первопоселенцам надежной защитой от набегов кочевников. Нашествие «степных людей» редко бывало полной неожиданностью для местного командования.

Пензенские воеводы регулярно отправляли в степи конные разведывательные дозоры. Всадники скакали далеко на юг и следили за появлением противника. Чтобы не попасть в поле зрения неприятеля, казакам строго-настрого запрещалось обедать и ужинать на одном и том же месте. Если же разведчики замечали приближение степных орд, они стремглав мчались обратно и криками «Вороги идут!» сообщали жителям о грядущем нашествии.

В крепости звонили во все колокола - это означало, что нужно готовиться к бою. Заслышав призыв, первопоселенцы бросали насущные дела, хватали свой нехитрый скарб и бежали в крепость. На счету была каждая минута.

Жуткое зрелище производило море факелов, расплывавшихся в ночной мгле, - так выглядело приближение орд кочевников. Пока мужчины занимали посты на крепостных стенах, женщины стояли на карауле с ведрами с водой - они должны были тушить горящие стрелы.

За всю пензенскую историю кочевники ни разу не смогли захватить крепость. Добровольно город сдали лишь отрядам Степана Разина и только потому, что те шли бить бояр.