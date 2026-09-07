История Пензы: бунтовщики Пугачева сожгли резиденцию воеводы Всеволожского

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Бывший военный госпиталь на Кирова - одно из самых старых зданий Пензы. Оно было построено еще в середине XVIII века и первоначально служило резиденцией воеводам. Для некоторых этот дом стал последним пристанищем.

В июле 1774 года в Пензе стали распространяться слухи, что на город движутся войска Пугачева. Информацию подтверждали бежавшие от расправы дворяне, которые спешно покидали свои поместья, стоявшие на пути смутьяна. Испугавшись, местные купцы на общем собрании постановили встретить бунтовщика хлебом-солью.

Воевода Андрей Всеволожский как человек, дававший присягу, решил дать отпор самозванцу. Но население не поддержало главу региона. Тогда начальник гарнизона забаррикадировался в своем доме вместе с 12 верными дворянами. Как только пугачевские отряды приблизились к строению, их встретил шквальный ружейный огонь.

Несмотря на численное превосходство, штурм мятежникам так и не удался. Бунтари решили не тратить силы и время на обреченного воеводу и попросту подожгли здание. Андрей Всеволожский сгорел вместе со своим товарищами. По другой версии, он бежал в лес, там его поймали, вернули в дом и сожгли.

В дальнейшем в этом строении размещались губернская земская управа и мужская гимназия, которую закончили историк Ключевский, нейрохирург Бурденко и другие знаменитые деятели.