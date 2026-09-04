История Пензы: Пензенцы долгое время не могли попасть в библиотеку им. Лермонтова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Без сомнения, самой популярной пензенской библиотекой в XIX веке была Лермонтовская. Однако из-за дороговизны абонементов посещать ее могли только состоятельные горожане.

Книжное собрание с самого начала планировалось как общедоступная публичная библиотека. Средства на строительство здания собирали с миру по нитке, деньги жертвовали и знаменитые писатели, и простые горожане. К открытию свои книги и труды презентовали академик Василий Ключевский, Лев Толстой, вдова Достоевского Анна Григорьевна, французские литераторы Эмиль Золя и Альфонс Доде и многие другие.

Однако для большинства пензенцев тонны великих сочинений де-факто были недоступны. Годовой абонемент в «Лермонтовку» стоил 10 рублей (для сравнения: средняя зарплата городового в то время - 13 рублей, фонарщика - еще меньше, 11). Поэтому большинству горожан пришлось бы копить не один месяц, чтобы прочесть, к примеру, «Войну и мир».

Впрочем, существовало одно исключение. Право бесплатно посещать книжное собрание имелось у гимназистов. Сам вход в библиотеку был платным - билет стоил 3 копейки. Без абонемента за предоставленную литературу платили от 30 копеек до 1 рубля в месяц.

В здание на углу улиц Лермонтова (тогда Садовой) и Белинского (Линии присутственных мест) библиотека переехала только в XX веке. Здание для Пензенской областной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова начали строить в 1914 году и закончили лишь в 1928-м. До этого книгохранилище размещалось на Московской, в доме фотографа Вакуленко.