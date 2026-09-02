История Пензы: Хрущевки избавили пензенцев от дефицита жилья

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если в дореволюционное время Пензу называли 2-этажным городом, то в середине XX века населенный пункт вырос до 5-этажного. Во многом тому поспособствовало массовое возведение хрущевок, которыми сплошь застроены некоторые улицы Пензы.

Идея жилых домов упрощенной конструкции принадлежит архитектору Ле Корбюзье. Панельные 5-этажки начали строить во Франции еще в конце 40-х годов прошлого столетия. Задумка иностранного специалиста пришлась по душе Никите Сергеевичу Хрущеву - так чертежи перекочевали на советскую землю.

Первый секретарь Коммунистической партии СССР мечтал переселить людей из тесных и неудобных общежитий в комфортное жилье, пусть и небольших габаритов. В середине 60-х годов минувшего века получить квартиру в новой хрущевке считалось чуть ли не подарком небес.

Кстати, не все дома этой конструкции похожи друг на друга как сиамские близнецы. Существуют строения с балконами и без, с раздельными комнатами и проходными. Кроме того, подобные сооружения отличаются и этажностью. Например, на улице Луначарского стоят 4-этажные дома.

Хрущевки возводили в рекордно короткие сроки: обычно хватало 40-50 дней, чтобы полностью сдать строение. Срок службы большинства «коробок» был рассчитан на 30 лет. С другой стороны, некоторые специалисты уверяют, что при должном ремонте и обслуживании хрущевки смогут простоять и 150 лет.