История Пензы: Улица Толстого названа в честь губернатора

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие ошибочно полагают, что улица Толстого в микрорайоне Стрела названа в честь великого писателя Льва Николаевича. На самом деле квартал носит имя пензенского губернатора Егора Толстого.

Он получил назначение в Пензу в 1859 году. До этого Егор Петрович служил в лейб-гвардии Егерском полку, прошел несколько войн и был тяжело ранен шпагой в голову. Возможно, этим и можно объяснить странности в поведении.

По свидетельствам современников, Толстой отличался весьма своеобразным чувством юмора. Когда губернатор приехал с проверкой в один из уездов, местные чины повели его церковь. Увидев, как низко отбивает народ поклоны священникам, Егор Петрович неожиданно бросился на пол и в таком положении начал молиться. Местные подхалимы последовали его примеру, а Толстой тут же встал и высмеял их.

Глава региона как человек военный терпеть не мог гражданские дела. Обычно все бумаги по каким-либо жилищно-коммунальным, образовательным или экономическим вопросам он клал в стол. Когда Толстой в 1862 году покинул Пензу и чиновники открыли его ящик, они обомлели: там лежала пыльная стопка документов за несколько лет. Зато задачи военного характера губернатор решал быстро.

Дореволюционное название улицы в СССР сохранилось лишь благодаря тому, что губернатор оказался однофамильцем известных писателей. Из-за этой путаницы имя буржуазного руководителя осталось нетронутым.