История Пензы: На улице Кирова долгое время запрещали строить дома

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первые пензенские улочки складывались прежде всего как слободы служилых людей. Но совершенно иная история у современной улицы Кирова, которая служила стратегической магистралью.

Долгое время воеводы запрещали ее застраивать, поскольку дорога связывала крепость с южными и северными районами Пензы. В случае набега для жителей здесь пролегал самый короткий путь к форту. По этой же дороге к местам боевых действий перегоняли артиллерию и живую силу. Порой своевременное появление пушек и казаков у места форсирования реки Пензы могло сорвать наступление степняков.

Несколько веков назад будущая улица Кирова представляла из себя разбитую проселочную дорогу, которая, петляя, спускалась вниз и была покрыта колдобинами. Но население Пензы с каждым годом росло, и вскоре командиру гарнизона пришлось отдать эту землю под строительство.

Запретной остались только территория, где сейчас находятся Музей одной картины и памятник Первопоселенцу, поскольку строения на этом пятачке мешали бы артиллеристам. Примерно отсюда же следили и за появлением сигнального дыма - его пускали разведчики, когда приближалась орда кочевников.

За время своего существования улица сменила 7 названий, а современное получила только в 1935 году, после убийства Сергея Мироновича Кирова.