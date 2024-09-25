История Пензы: Пензенцу разрешили использовать герб страны на продукции завода

25.09.2024 | 07:40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 66 на улице Бакунина (бывшей Предтеченской) интересен не только с точки зрения архитектурной ценности. Когда-то его владельцем являлся основатель хрустального завода в Никольске Николай Алексеевич Бахметев.

Фабрика по производству изделий из хрусталя, окрашенного и бесцветного стекла была одной из крупнейших в Российской империи. Первоначально на предприятии у Бахметева работали крепостные.

Несмотря на отсутствие квалификации, люди быстро освоили сложную технологию обработки и вскоре стали выдавать на-гора настоящие произведения искусства.

В начале XIX века Никольский хрустальный завод стал официальным поставщиком императорского двора. Николай I лично разрешил Бахметеву изображать на фабричной продукции государственный герб.

Особым успехом у покупателей пользовались бокалы, фужеры, вазы и т. п. Торговали этими изделиями и в доме № 66 на Предтеченской. Здесь же принимались заказы на изготовление посуды по образцам клиентов.

Продукция Пензенской губернии по праву высоко ценилась в Европе. Никольский хрустальный завод неоднократно завоевывал золотые медали на всемирных выставках.

После Октябрьской революции здание на Предтеченской перешло в руки советской власти. Чуть позже здесь продавали стекло для ламп, всевозможные банки, горшки, аптекарскую и парфюмерную посуду, а улицу назвали в честь деятеля революционного движения Михаила Бакунина.