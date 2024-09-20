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История

История Пензы: В драмтеатре отпраздновали свержение самодержавия

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За время своего существования драматический театр 4 раза менял внешний облик. Первоначально он был построен из красного кирпича и имел совершенно иные очертания.

Задолго до возведения драмтеатра на этом месте находился скотопригонный двор и мясные лавки. Деревянные домики - последнее, что видели в своей жизни приведенные сюда коровы, овечки и другие животные.

В начале XX века городская дума решила перенести скотопригонный двор вглубь Базарной площади, а на этой территории построить в честь 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости Народный дом.

В августе 1910 года объявили конкурс, победителем которого стал молодой архитектор из Вологды Алексей Яковлев. Иногородний зодчий отошел от традиционного классицизма и возвел здание в стиле модерн.

В дни Февральской революции Народный дом стал центром скопления революционно настроенных масс. Здесь пензенцы праздновали свержение самодержавия и отсюда же начались всенародные гуляния.

Затем его несколько раз реконструировали, производили косметический ремонт, и в результате от прежнего облика ничего не осталось. Последняя перед печально памятным пожаром реконструкция прошла в 1976 году.

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