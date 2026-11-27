Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Шпионы белой армии стали наследниками царской разведки. В годы Гражданской войны Пенза оказалась в прифронтовой зоне. Активно интересовалась городом и агентура генерала Деникина. Несколько шпионов были задержаны на ахунских дачах.

Знойным летом 1918 года Пензу заполонили военные эшелоны. Отсюда на фронт отправлялись свежие пополнения, с юга везли раненых и искалеченных бойцов. Город разом наводнили военные. Под видом красноармейцев в Пензу проникали и шпионы белой гвардии. Это были мастера своего дела, но порой и они прокалывались на мелочах.

В августе 1918 года жителям ахунских дач все чаще стала досаждать компания молодых ребят. По вечерам они постоянно устраивали танцевальные вечера и громко шумели. Кто-то пожаловался в милицию. Прибывший отряд неожиданно столкнулся с яростным сопротивлением. На помощь прислали чекистов.

После задержания подозрительной компании на даче были обнаружены 80 винтовок, 1 500 патронов и 2 военных мотоцикла. Оказалось, что компания молодых ребят - диверсанты Антона Деникина. Белогвардейцы готовили переворот, в ходе которого планировалось отрезать Пензу от тыла Красной армии, тем самым создав брешь в обороне.

Если бы план свершился, Пенза могла вмиг оказаться в руках белых. К примеру, Колчаку не потребовалось много времени, чтобы завладеть Екатеринбургом. Что уж говорить о Пензе, которую весной 1918-го почти разграбили несколько эшелонов чешских легионеров.