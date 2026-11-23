Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По историческим меркам Ахуны вошли в состав города относительно недавно - только в середине XX века, хотя сегодня кажется, что район издавна был полноценной частью города.

Своим названием округа обязана Шарафутдину Потиеву (в ряде источников Патеев - Прим. редакции), носившего духовный сан ахуна (аналог православного епископа), что в переводе с персидского означало «наставник, учитель». Здесь в 1874 году он открыл кумысную фабрику. Со временем вокруг нее вырос небольшой поселок, который в народе стали называть по статусу Потиева Ахунами.

И хотя официально район назывался Офицерским, это наименование не прижилось. Даже в губернских газетах начала XX столетия округу называли не иначе как Ахунами.

Поселок был небольшим. Согласно всероссийской переписи населения 1920 года, тут проживало всего около 4 600 человек.

Округа имела своеобразную экономическую специализацию. В Засурском лесничестве заготавливали лес, который затем сплавляли по Суре в сторону Щепной площади. В советские времена в Ахунах был организован санаторий, где еще долгое время сохранялись памятники русского деревянного зодчества - старые купеческие особняки.