Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Снайперская появилась в Ахунах в годы Великой Отечественной войны и, по некоторым данным, название получила благодаря школе снайперов, которая дислоцировалась здесь с 1942 года.

Где точно располагалось учебное заведение, краеведам не известно. Но, судя по всему, снайперскому делу курсанту обучались в окружении вековых сосен на правом берегу Суры. Создали школу незадолго до Сталинградской битвы.

В приказах 37-й запасной стрелковой бригады есть один любопытный документ, который дает основание полагать, что учебное заведение находилось именно здесь. В одном из рапортов командир соединения требовал собрать лучших стрелков и отправить их в Ахуны для обучения снайперскому делу. Всего отобрали 50 человек.

Специализация снайпера считалась одной из самых опасных на войне. Как правило, бойцы работали в паре и в первую очередь старались уничтожить офицеров и пулеметные расчеты. Немцы советских снайперов в плен никогда не брали. Едва заметив стрелка, по нему тут же открывали шквальный минометный и ружейный огонь.

Размещалось в Ахунах и училище связи им. Орджоникидзе. Там обучались радисты войск НКВД.