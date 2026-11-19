Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В старой Пензе, чем дальше квартал находился от центра города, тем меньше становилось больших магазинов. На современной улице Куприна, к примеру, имелись только бакалейные лавки, одна из них располагалась в 13-м доме. Однако до XXI столетия здание не дотянуло, его снесли еще во времена Брежнева.

Усадьба была довольной древней по меркам Пензы, первое упоминание о ней встречается в архивных документах в 30-х годах XIX столетия. Владельцем большого одноэтажного дома являлся купец Морозов. В отличие от своих соседей, он не стал переоборудовать строение под магазин, для него это был просто жилой дом.

Реорганизации здание все-таки не избежало. Правда, случилось это уже после смерти Морозова. Его внук решил открыть собственный бизнес и организовал здесь бакалейную лавку, а позади здания открыл мини-пекарню. Там повара готовили вкусные сдобные булочки, пряники с мятой, ватрушки и пирожки. Официально это заведение называлось «Первая калачная мастерская».

В лавку Георгия Морозова чаще всего забегали перекусить продавцы с Сенной площади. Купец содержал бакалейную лавку даже после революционных событий 1917 года, однако со временем бизнес все-таки зачах.

Несколько десятилетий здание оставалось жилым, а в 70-х годах прошлого века с обустройством рынка дом снесли, теперь на его месте другие торговые точки.