Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самая длинная улица в Ахунах - Коннозаводская. Она получила название в честь государственной конюшни, которая располагалась на окраине микрорайона.

Ее история берет начало в селе Проказна Мокшанского уезда. В 1848 году помещик Арапов основал в своем имении племенную конюшню, где выводили дорогих орловских рысаков. Их готовили для скачек на пензенском ипподроме, и породистые скакуны Арапова не раз занимали призовые места.

Позже конюшню перевезли в Ахуны. Здесь она простояла почти полвека, а затем потомки дворянина продали ее Государственному управлению коннозаводства. В сентябре 1913 года чиновники перевели лошадей в Засурское лесничество.

Чуть раньше в стране был создан «Союз орловских коннозаводчиков», и пензенские скакуны начали принимать участие во всероссийских соревнованиях. Сурские лошадки приятно впечатлили любителей скачек.

«В России всегда больше интересовались рысистой лошадью, чем всякой другой, - писал херсонский заводчик, основатель «Союза» Яков Бутович, - а рысистый спорт по справедливости считался национальной русской охотой, и Пенза в этом отношении имеет высокое положение».

Может быть, город когда-нибудь и стал бы центром конного спорта, но вмешалась Первая мировая война. В 1918 году госконюшню передали в введение наркомата земледелия. Там не сразу поняли, что делать с животными. Одно время породистых орловских рысаков хотели отправить в деревни - пахать поля.