Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Марафонская дистанция в легкой атлетике считается одной из самых тяжелых. Но именно в этой дисциплине ярко проявил себя наш земляк, атлет Николай Абрамов, в честь которого на 67-м доме на улице Кирова установлена мемориальная доска.

Здесь знаменитый олимпиец прожил несколько десятилетий. Николай Кузьмич вел скромный образ жизни, не имел автомобиля, драгоценностей, никогда не хвастался своими наградами и рекордами. О себе подробно он рассказывал лишь на конференциях или выступлениях перед школьниками.

Начинал свой спортивный путь Абрамов с простых пробежек. Его племянница Наталья Дроздецкая вспоминала: «Мы жили в поселке Красный, от Пензы это 40 км, однако он всегда преодолевал это расстояние бегом, а зимой бегал на лыжах».

Так постепенно Абрамов привык к марафонской дистанции и вскоре стал занимать первые места сначала на областных соревнованиях, затем на всесоюзных. В 1963 году Абрамову было присвоено звание «Мастер спорта СССР», а уже спустя год наш земляк выступил на Олимпийских играх.

В Токио пензенец не смог показать достойный результат и пришел к финишу лишь 26-м, уступив почти 15 минут победителю из Эфиопии. В дальнейшем Николай Абрамов занимался тренерской деятельностью, открыв путь в большой спорт множеству талантливых атлетов. Его жизнь трагически оборвалась в 2003 году. А с 2006 года в Пензе стал проводиться марафон имени Абрамова.